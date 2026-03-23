Qual. Mondiali | Italia - Irlanda del Nord, dove vedere il match in tv e in streaming
23.03.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Al via i playoff per il Mondiale 2026. L'Italia di Gattuso si gioca tutto a Bergamo, dove affronterà l'Irlanda del Nord in semifinale. In caso di vittoria, gli azzurri affronteranno in finale una tra Galles e Bosnia per volare in America quest'estate. La gara, in programma giovedì 26 marzo alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Uno, ma anche in streaming su Rai Play.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.