Lazio, la vittoria di Bologna è un altro capolavoro tattico: le pagelle di Sarri-Ianni
23.03.2026 11:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Tre vittorie di fila e tre volte che il merito non è solo di chi è sceso in campo, ma soprattutto di chi ha preparato la gara. Contro il Bologna in panchina c'era il vice Ianni a causa della squalifica inflitta a Sarri durante la gara contro il Milan, ma la vittoria porta senza dubbio la sua firma. Queste le pagelle dei quotidiani per la coppia Sarri-Ianni:
CORRIERE DELLO SPORT - 7.5
CORRIERE DELLA SERA - 7.5
GAZZETTA DLLO SPORT - 7
MESSAGGERO - 7.5
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.