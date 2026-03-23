Lazio, Cardone: "Spero che i tifosi ci ripensino. Rovella? Il suo rientro..."

23.03.2026 13:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Cardone: "Spero che i tifosi ci ripensino. Rovella? Il suo rientro..."
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La Lazio conquista la sua terza vittoria consecutiva e può approfittare della sosta per ricaricare le energie. A fare il punto è Giulio Cardone di Repubblica, che spiega come stanno gli infortunati e non solo: "Bravo Motta e la Lazio a sfruttare gli spazi che si aprivano quando i bolognesi stavano accusando la stanchezza. Anche i cambi hanno dato una mano, bene pure l’ingresso di Dia.

Dopo la sosta recupererà Cataldi, Zaccagni è in dubbio anche per il ritorno di Coppa Italia; sembra che la lesione al quadricipite sia più grave, è uno stiramento pesante. Per Rovella la prognosi inizialmente era di 2-3 mesi, ora si sta allenando in palestra quindi cerchiamo di capire come procede il recupero. La stagione di Provedel invece è certamente terminata. Basic non ha risposto neanche alla chiamata della Nazionale.

Io spero sempre che la tifoseria ci ripensi in vista delle prossime partite; considerando tutto, infortuni e non solo, la squadra merita la vicinanza del suo pubblico.

La Lazio non si può permettere di rinunciare a Sarri: il lavoro che sta facendo, unito a quello del gruppo, si sta vedendo. Quando una squadra ha un’organizzazione di gioco come la Lazio, ha un riferimento importante; così anche con le assenze c’è un’identità. Basta guardare Tavares”.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.