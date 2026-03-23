Lazio, Rampulla commenta Motta: "Ha delle qualità, ma non esaltiamolo"
23.03.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto in collegamento a TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato di Edoardo Motta, attualmente titolare tra i pali della Lazio dopo l'infortunio di Provedel. Il classe 2005, arrivato a gennaio dalla Reggiana, è stato decisivo nell'ultima partita contro il Bologna per aver parato un rigore a Orsolini. Di seguito il suo pensiero.
"Motta? Sta facendo ottime cose, lasciamolo in pace però e non esaltiamolo troppo. Ha delle qualità, sul rigore parato ad Orsolini ha avuto una bella reazione, non era una parata facile. Non è male, a avuto un'ottima reazione. Ha qualità ma guai a esaltarlo, perché poi al minimo errore sappiamo che succede".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.