Bologna - Lazio, Taylor da otto in pagella: i quotidiani lo esaltano
23.03.2026 11:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Kenneth Taylor è stato il protagonista indiscusso di Bologna - Lazio, gara vinta dai biancocelesti per 2-0 grazie a una sua doppietta, la prima con l'aquila sul petto. L'olandese si è preso la Lazio a tempo, al Dall'Ara ha consolidato il suo status. I quotidiani hanno premiato la sua prestazione ed è stato eletto all'unanimità come migliore in campo. Di seguito le pagelle.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Taylor 7,5
IL CORRIERE DELLA SERA - Taylor 8
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Taylor 7,5
IL MESSAGGERO - Taylor 8
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.