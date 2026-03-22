Lazio, Patric esulta: "Carattere, fame e cuore. Avanti così!" - FT
22.03.2026 20:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Vince ancora la Lazio di Maurizio Sarri che infila, in campionato, il terzo successo consecutivo imponendosi per 2-0 sul Bologna grazie alla doppietta di Taylor.
Ancora una buonissima prestazione anche per Patric, riconfermato a centrocampo, che ha poi festeggiato sui social con un post: "Abbiamo dimostrato carattere, fame e cuore: vincere a Bologna non è mai facile. Terza vittoria consecutiva: siamo sulla strada giusta, ma abbiamo ancora tanto da fare.
Avanti così".
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autore
Jessica Reatini
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