Lazio, Ianni su Motta: "È arrivato in punta di piedi. Credo che..."

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Edoardo Motta si è reso protagonista nella sfida contro il Bologna, alla sua terza presenza in Serie A ha neutralizzato il suo primo rigore. Ha negato a Orsolini la gioia del gol dal dischetto e contribuito significativamente alla vittoria della Lazio. In conferenza stampa, Ianni si è soffermato anche sulla sua prestazione: "Motta, come abbiamo lavorato su di lui? Al di là del lavoro quotidiano di Nenci e Viotti, credo ci abbia messo molto del suo. È molto equilibrato, con la testa sulle spalle ed è arrivato in punta di piedi. Si è conquistato la fiducia dei compagni e credo che i meriti vadano divisi tra chi lo allena quotidianamente e lui".

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