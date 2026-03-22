Bologna, Heggem: "Partita difficile. Orsolini? I rigori mettono pressione"
22.03.2026 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Al termine della sfida del Dall'Ara vinta dalla Lazio per 2-0 grazie alla doppietta di Taylor nella ripresa il difensore del Bologna Heggem ha commentato il ko in conferenza stampa: “Partita difficile, abbiamo costruito le nostre occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare, loro hanno fatto due gol”.
“Orsolini? Il rigore mette sempre molta pressione ma tutta la squadra sa che lui è uno dei migliori rigoristi e quindi non possiamo fare altro che supportarlo”.
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Jessica Reatini
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