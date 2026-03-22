Lazio, Cancellieri a Dazn: "Sento la fiducia di Sarri. Ora siamo sereni"

Al termine di Bologna - Lazio, l'esterno biancoceleste Matteo Cancellieri ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

“A fine partita il mister ci ha salutato ma non ha detto molto. Penso sia soddisfatto di questa vittoria prima della pausa. Abbiamo fatto un’ottima partita, sono contento per il mister e per i ragazzi”.

“Penso che la continuità debba essere una costante. I numeri di gol e assist penso siano importanti, ma anche dare un aiuto ala squadra nei momenti di difficoltà o quando bisogna essere incisivi sotto porta. Io lavoro per questo, poi ci sono momenti in cui ci si riesce e altri in cui no. Ma penso di essere sulla squadra giusta”.

“L’infortunio, una lesione quasi di terzo grado al flessore, mi ha rallentato in un momento positivo. Ho sempre sentito la fiducia del mister, so cosa vuole in fase offensiva e difensiva. Noi lo seguiamo tutti. Nelle ultime gare, sta uscendo fuori il nostro animo. Dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo trovato la nostra serenità per affrontare ogni tipo partita e penso si stia vedendo”.