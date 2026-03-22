La Lazio torna a vincere a Bologna: l'ultima volta era a Santo Stefano
22.03.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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I due gol di Taylor portano la Lazio a vincere a Bologna. Al Dall'Ara passano i biancocelesti, che ritrovano la vittoria in campionato contro i rossoblù. Lo stadio dei felsinei era diventato un tabù per i capitolini, che in trasferta non vincevano dal 26 dicembre 2018, a Santo Stefano. In quel caso, nella sfida tra i fratelli Inzaghi in panchina, erano stati decisivi Luiz Felipe e Lulic per lo 0-2 finale. Adesso il risultato positivo porta il nome di Taylor.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.