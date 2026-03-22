Cancellieri a LSC: "Siamo su una scia positiva. Voglio fare il meglio per la Lazio"

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Nel post partita di Bologna - Lazio, Matteo Cancellieri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue parole: "Siamo su una scia positiva, dobbiamo continuare a mantenerla. Abbiamo trovato serenità a livello mentale e fisico, ora si sta vedendo. Continuiamo su questa strada. Ogni stagione a ogni giocatore dà tanto, si trae sempre qualcosa di importante e una crescita. In un momento positivo, anche durante il ritiro, mi ha rallentato un brutto infortunio. Ora sono rientrato con la consapevolezza di voler aiutare i compagni e fare il meglio possibile per la Lazio. Ognuno di noi sa quello che deve fare quando entra in campo. In questo momento non conta pensare a quanto gioco, ma come. Ognuno ha un compito e un ruolo ben preciso che richiede il mister e bisogna riportarlo in campo".