Bologna, Italiano a Dazn: "La Lazio è stata più brava di noi a crederci"

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Nel post-partita di Bologna - Lazio, gara vinta per 0-2 dai biancocelesti, è intervenuto ai microfoni di Dazn Vincenzo Italiano, tecnico dei felsinei. Ecco di seguito le sue parole.

"Non siamo riusciti a dar continuità a giovedì, volevamo concludere con tre risultati importanti ma non ci siamo riusciti. Fino al gol loro abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo colpito un legno, sbagliato un rigore e creato situazioni, ma la partita dura novanta minuti e al primo errore siamo andati sotto. Non è facile far sempre risultato. La Lazio è stata più brava di noi a crederci, peccato. Settanta minuti fatti bene, gli ultimi venti dovevamo rimaner dentro la gara senza concedere niente alla Lazio. Orsolini? La squadra ha dimostrato fiducia a Orso, gli ultimi rigori li aveva tirati Bernardeschi, abbiamo tutti fiducia in Orsolini e vogliamo vederlo di nuovo decisivo. Stava facendo una bella gara, spiace per lui perché poteva essere un'iniezione di fiducia. Aspettiamo che nelle ultime partite possa tornare a far gol importanti e pesanti come ha sempre fatto. Bernardeschi trequartista? Volevamo cambiare rispetto alle ultime partite in casa, non volevamo concedere ripartenze alla Lazio, in questo momento Berna lo può fare quel ruolo".