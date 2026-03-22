Bologna, Italiano a Dazn: "La Lazio è stata più brava di noi a crederci"

22.03.2026 17:35 di  Simone Locusta   vedi letture
Bologna, Italiano a Dazn: "La Lazio è stata più brava di noi a crederci"
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Nel post-partita di Bologna - Lazio, gara vinta per 0-2 dai biancocelesti, è intervenuto ai microfoni di Dazn Vincenzo Italiano, tecnico dei felsinei. Ecco di seguito le sue parole.

"Non siamo riusciti a dar continuità a giovedì, volevamo concludere con tre risultati importanti ma non ci siamo riusciti. Fino al gol loro abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo colpito un legno, sbagliato un rigore e creato situazioni, ma la partita dura novanta minuti e al primo errore siamo andati sotto. Non è facile far sempre risultato. La Lazio è stata più brava di noi a crederci, peccato. Settanta minuti fatti bene, gli ultimi venti dovevamo rimaner dentro la gara senza concedere niente alla Lazio. Orsolini? La squadra ha dimostrato fiducia a Orso, gli ultimi rigori li aveva tirati Bernardeschi, abbiamo tutti fiducia in Orsolini e vogliamo vederlo di nuovo decisivo. Stava facendo una bella gara, spiace per lui perché poteva essere un'iniezione di fiducia. Aspettiamo che nelle ultime partite possa tornare a far gol importanti e pesanti come ha sempre fatto. Bernardeschi trequartista? Volevamo cambiare rispetto alle ultime partite in casa, non volevamo concedere ripartenze alla Lazio, in questo momento Berna lo può fare quel ruolo".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.