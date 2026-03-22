Lazio, Piscedda: "La squadra ha sfruttato gli episodi. E ora con la sosta..."

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Massimo Piscedda, al termine della terza partita consecutiva vinta dalla Lazio contro il Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la prestazione della squadra di Sarri, rispondendo alle domande degli ascoltatori.

LA PARTITA - "La Lazio ha un valore oggettivo, l'allenatore gli ha dato quell'attenzione e quella concentrazione difensiva. La squadra ha atto una buona gara, ha sfruttato l'episodio che ha deciso la gara. Ha mandato la partita dove voleva. Il fatto che ci sia un gruppo umile, tutti hanno dato il loro contributo, anche chi ha faticato all'inizio".

DIA - "Andare alla ricerca del titolare in attacco, chi entra dà sempre una mano. Gli attaccanti possono giocare tutti, solo Ratkov abbiamo visto meno. Gli altri sono tutti abbastanza affidabili. Dia mi è sempre piaciuto, ha dei limiti perché non è un bomber, ma credo sia quello che piace di più a Sarri tra tutti quelli a disposizione. Lui è sempre bersagliato più degli altri. Va valutato in base a tutto quello che fa. Si sacrifica molto, è resistente".

SOSTA NAZIONALI - "Per me la sosta nazionali sarà utile per riposarsi, poi contro il Parma la Lazio può proseguire la sua striscia positiva".

MOTTA - "Fa ancora dei piccolissimi errori che non condizionano la gara, ma queste gli permettono di fare esperienza".

INFORTUNI - "Il riposo è un allenamento, forse la squadra deve riposare meglio anche nella vita privata fuori dal campo".

TAVARES - "Puntualmente fa il solito errore degli esterni, guarda il pallone senza guardare le sue spalle. Per farlo devi essere sicuro al 100% di prenderla".