Lazio, Cancellieri in conferenza: "Stagione a due facce. Quando scendo in campo..."

Vittoria bella e importante quella della Lazio che al Dall'Ara si impone per 2-0 sulla Lazio grazie alla dopietta di Taylor. Al termine della sfida questa l'analisi di Matteo Cancellieri in conferenza stampa.

"Abbiamo ottenuto questo filone di vittorie perché non ci siamo posti degli obiettivi a lunga durata. Guardiamo partita per partita lavoriamo con tranquillità e i risultati si vedono in campo. Atalanta? Vediamo partita per partita".

"Abbiamo avuto un momento in cui non siamo riusciti a esprimerci al meglio. In questo momento entriamo in campo con la volontà di portare a casa i tre punti e dobbiamo continuare su questa strada".

"Stagione? Vengo da un ritiro e un inizio stagione positivo, poi l'infortunio mi ha tenuto fuori e ho avuto le mie difficoltà. La nascita di mia figlia ha cambiato qualcosa, inizio stagione lo valuto in maniera positiva, anche se adesso gioco un po' meno scendo in campo sempre pensando alle richieste del mister e provo a fare il meglio per la squadra".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.