Lazio, Taylor a Dazn con umiltà: "Fortuna sul primo gol, sul secondo Dia..."
22.03.2026 17:16 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Kenneth Taylor si è guadagnato il premio di MVP di Bologna - Lazio. Con la sua doppietta, la prima con l'aquila sul petto, ha steso i rossoblù e regalato alla Lazio una vittoria che galvanizza ancor di più il gruppo di Sarri in vista del finale di stagione.
Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita, il centrocampista olandese ha commentato il match del Dall'Ara, con particolare focus sulla doppietta. Di seguito le sue parole.
"Felice per la vittoria, era importante portarla a casa, sono felice anche per la doppietta". Sulle due reti, con umiltà: "Sul primo gol ho avuto fortuna, sul secondo invece bellissima palla di Dia".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.