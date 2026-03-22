I tifosi di Lazio e Roma ricordano Daniel Guerini: gli striscioni - FOTO
22.03.2026 18:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
I tifosi di Lazio e Roma hanno ricordato Daniel Guerini in occasione del suo compleanno. L'ex giocatore della Primavera biancoceleste, scomparso nel 2021 in un incidente stradale, il 21 marzo avrebbe compiuto 24 anni. "Quella maglia l'avresti onorata davvero... Nel cuore di ogni laziale, per sempre Guero!", è quanto scritto dal tifo organizzato della Lazio. "Continua a vivere nel ricordo del tuo meraviglioso sorriso, puro e sincero... Buon compleanno dolce Guero!", è invece lo striscione apparso in Curva Sud durante Roma - Lecce. Di seguito le foto.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.