FORMELLO - Lazio, ora la sosta: il punto tra infortunati e Nazionali
FORMELLO - La vittoria a Bologna anticipa la sosta. Ora il campionato si ferma e lascia spazio alle Nazionali. In settimana la Lazio avrà modo di riposare e di ripartire con calma con il lavoro sul campo. Sarri si ritroverà con ben nove giocatori in meno: solo al loro rientro inizieranno le prove per la gara contro il Parma (4 aprile).
Da lunedì infatti partiranno Motta, Marusic, Hysaj, Provstgaard, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Ratkov e Dia, che torneranno a Roma solo dopo aver terminato i loro impegni. Nei prossimi giorni dovrebbe rientrare Cataldi, fermo da due partite per un problema al polpaccio.
Saranno invece da valutare Basic, out ormai da più di un mese e mezzo, e Gila, uscito anzitempo al Dall'Ara per un nuovo fastidio al ginocchio. Zaccagni si rivedrà tra un mese, proverà a essere a disposizione per l'Atalanta in Coppa Italia. Hanno già finito la loro stagione Provedel e Rovella.