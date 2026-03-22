SONDAGGIO - Bologna - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti
Dopo la vittoria contro il Sassuolo, e soprattutto quella col Milan nell'ultimo turno, la Lazio vince anche contro il Bologna. Fondamentali per il successo i due gol siglati da Taylor dopo la parata di Motta sul calcio di rigore battuto da Orsolini.
Continua il momento positivo della squadra di Sarri, che arriva a 43 punti in classifica, superando proprio i rossoblù e portandosi all'ottavo posto in classifica. Ora il campionato di Serie A si fermerà per dar spazio alle nazionali: alla ripresa, i biancocelesti dovranno vedersela contro il Parma.
Ma prima di pensare ai prossimi impegni, è il caso di godersi la vittoria del Dall'Ara e, soprattutto, decretare il migliore del match: potrete farlo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).