SONDAGGIO - Bologna - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

22.03.2026 18:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
SONDAGGIO - Bologna - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, e soprattutto quella col Milan nell'ultimo turno, la Lazio vince anche contro il Bologna. Fondamentali per il successo i due gol siglati da Taylor dopo la parata di Motta sul calcio di rigore battuto da Orsolini.

Continua il momento positivo della squadra di Sarri, che arriva a 43 punti in classifica, superando proprio i rossoblù e portandosi all'ottavo posto in classifica. Ora il campionato di Serie A si fermerà per dar spazio alle nazionali: alla ripresa, i biancocelesti dovranno vedersela contro il Parma.

Ma prima di pensare ai prossimi impegni, è il caso di godersi la vittoria del Dall'Ara e, soprattutto, decretare il migliore del match: potrete farlo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA  QUI PER VOTARE).

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.