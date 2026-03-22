Lazio, Ianni su Maldini: "Ha stretto i denti. Dobbiamo essere bravi noi a..."

Nel corso della conferenza stampa, per analizzare la vittoria sul campo del Bologna, Ianni si è soffermato anche su Maldini. L'ex Monza ha dimostrato qualche difficoltà nel corso del primo tempo e poi è stato sostituito. Queste le considerazioni sul biancoceleste: "Non ho visto un giocatore in grande difficoltà, sicuramente non è nelle sue caratteristiche mettersi a fare la guerra. Dobbiamo essere più bravi noi a sfruttare le sue caratteristiche, anche lui ha stretto i denti perché viene da un’infiammazione. Le qualità che ha mostrato nelle due partite casalinghe sono sotto gli occhi di tutti. L’attaccante da solo non lo ha fatto mai e dobbiamo essere bravi noi a aggiungere qualcosa al suo bagaglio, lavora tutti i giorni per farlo”.

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