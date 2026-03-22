Lazio, Nuno Tavares e un traguardo speciale contro il Bologna: il dato - FT
22.03.2026 17:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Cifra tonda per Nuno Tavares. Contro il Bologna al Dall'Ara, il terzino portoghese ha collezionato la cinquantesima presenza con la maglia della Lazio. Sui social, la società biancoceleste l'ha elogiato con un post insieme al traguardo di Pedro, che è arrivato a 200 partite in biancoceleste. Di seguito la foto.
Gara speciale per Nuno e @_Pedro17_ !#BolognaLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/EU3iSvR8By— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 22, 2026
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.