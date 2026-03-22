Como, Fabregas: "I giocatori devono essere liberi. Ci sono io che mangio la me**a"

22.03.2026 19:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
Como, Fabregas: "I giocatori devono essere liberi. Ci sono io che mangio la me**a"
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Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa dopo la goleada rifilata al Pisa, ha fatto un bilancio sul percorso del suo Como. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

Cosa pensa di questa squadra? Che livello ha raggiunto?

"Divertimento è la parola chiave. Oggi si vede la pressione che ha un giocatore. I social stanno ammazzando le persone, il talento, il carattere, perché sono persone diverse, hanno bisogno di amore. C'è chi ha bisogno di pacche sulle spalle. Divertirsi in senso responsabile, nel competere, nel vincere i duelli, giocando la palla e muovendoti... Penso che la squadra dimostri che lo possa fare".

"Dobbiamo continuare così, in un contesto dove si può fare. La società è forte, l'allenatore ha responsabilità e se sbaglio è colpa mia, ma i giocatori devono sentirsi liberi di esprimersi. Sennò, ci sono io che mangio la m....a. Devono sfruttare il loro talento in campo. Oggi vittoria importantissima".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.