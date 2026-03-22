Lazio, Ianni a LSC: "Non era facile sfidare il Bologna dopo la vittoria con la Roma"

La Lazio vince per 2-0 con una super doppietta di Taylor. Al termine del match contro il Bologna è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Marco Ianni: “Questa è una delle note positive l’essersi compattati e trovato 3 vittorie consecutive con tre squadre forti. Tornare oggi con l’entusiasmo della vittoria di giovedì contro la Roma l’impatto non era facile ed è stato buono, abbiamo concesso forse qualche giocata di troppo con Orsolini. Dopo il rigore, Edo è stato bravo, siamo cresciuti loro hanno creato spazi e perso qualche pallone, siamo stati bravi a sfruttarli. La squadra ha sempre dimostrato eccetto 2 partite di essere sul pezzo, sempre molto applicata, un gruppo compatto nelle difficoltà che abbiamo avuto. La vittoria dimostra che ci siamo posti obiettivi e cercheremo di riuscirci.

Gila veniva da settimane in cui si trascinava un’infiammazione al ginocchio, penso sia un riacutizzarsi di questa infiammazione, ha voluto stringere denti, si è allenato poco voleva esserci gli va fatto un applauso. Il riacutizzarsi dell’infiammazione porterà a sfruttare la sosta sperando di riaverlo col Parma.

Questa fase serve a creare un gruppo forte, crescere i giovani, arrivare fino alla fine a lottare per la maglia e portarla più in altro. Oliver sta crescendo tanto, anche oggi non era facile in corsa, complimenti anche a Edo. Anche Noslin, Dia, chi sta fuori è pronto a dare una mano al gruppo”.