Lazio, buona la terza: da quanto mancavano tre vittorie di fila
Altro successo per la Lazio di Maurizio Sarri, che torna a vincere in trasferta superando il Bologna grazie alla doppietta di Taylor e al rigore parato da Motta. Un successo che vale tanto per i biancocelesti, che superano così proprio la squadra di Italiano in classifica riportandosi all’ottavo posto. La squadra di Sarri ritrova così il successo esterno che mancava dall’11 gennaio 2026, quando l’autorete di Nelsson decise la gara a Verona. Ma non solo.
La vittoria ottenuta dalla Lazio contro il Bologna è anche la terza di fila dopo le due interne contro Sassuolo e Milan. I biancocelesti tornano così a vincere tre match consecutivi in Serie A dopo un anno e mezzo. L’ultima volta risale infatti al periodo tra fine ottobre e fine novembre 2024, quando la Lazio arrivò addirittura a cinque superando Genoa, Como, Cagliari, Monza e Bologna e a sette contando anche i successi contro Twente e Porto in Europa.
L’ultima volta in assoluto in cui i biancocelesti avevano vinto tre gare di fila risale invece a dicembre 2024, quando tra Coppa Italia, Serie A ed Europa League la Lazio superò in sette giorni due volte il Napoli e una l’Ajax in cui all’epoca giocava Taylor, mattatore odierno.