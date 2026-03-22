Ex Lazio | Tudor e il Tottenham a picco: zona retrocessione a un passo
La vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid, che non ha comunque evitato agli Spurs l’eliminazione dalla coppa, sembrava essere il punto di svolta per il Tottenham che, invece, continua a vivere un vero e proprio dramma in Premier League.
La squadra di Tudor ha infatti perso lo scontro diretto contro il Nottingham Forest che si è imposto con un secco 3-0 con il Tottenham che ora si trova ad appena un punto dal terzultimo posto occupato dal West Ham.
Da quando è arrivato sulla panchina del Tottenham l’ex Lazio e Juve ha collezionato 5 ko, 1 pareggio e 1 sola vittoria.
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