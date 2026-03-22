Ex Lazio | Tudor e il Tottenham a picco: zona retrocessione a un passo

22.03.2026 19:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Tudor e il Tottenham a picco: zona retrocessione a un passo
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La vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid, che non ha comunque evitato agli Spurs l’eliminazione dalla coppa, sembrava essere il punto di svolta per il Tottenham che, invece, continua a vivere un vero e proprio dramma in Premier League.

La squadra di Tudor ha infatti perso lo scontro diretto contro il Nottingham Forest che si è imposto con un secco 3-0 con il Tottenham che ora si trova ad appena un punto dal terzultimo posto occupato dal West Ham.

Da quando è arrivato sulla panchina del Tottenham l’ex Lazio e Juve ha collezionato 5 ko, 1 pareggio e 1 sola vittoria.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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