Lazio, Motta e Taylor scatenano l'entusiasmo dei tifosi: "Che bello avere..."

Una doppietta di Taylor ha consegnato alla Lazio i tre punti e la terza vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle arrivate contro Milan e Sassuolo. Un’altra buona prestazione dei biancocelesti che ha scatenato l’entusiasmo social dei tifosi. “Bravo”, “Che giocatore” tra i complimenti più frequenti dei sostenitori per l’olandese. Il centrocampista però, non è il solo “eroe” della giornata. Insieme a lui, Motta. Il portiere, che ha messo a referto finora tre presenze, ha neutralizzato il suo primo rigore in Serie A negando a Orsolini la gioia del gol e contribuendo in modo importante alla vittoria della squadra.

I complimenti sono arrivati anche per lui: “È solo l’inizio” ha scritto un utente, “Umiltà, applicazione, determinazione, mentalità e attaccamento alla maglia, sono atteggiamenti che potranno farti crescere molto. Fin ora atteggiamento e prestazioni positive” ha scritto un altro. E poi ancora: “Che bello avere ragazzi seri umili e bravi”, “Bravo continua così ragazzo”. Non sono mancati commenti di apprezzamento e incoraggiamento nei confronti di tutta la squadra, la vittoria ha riportato un po’ di serenità in un momento complicato sia dentro sia fuori dal campo.

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