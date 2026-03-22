La Lazio torna a vincere in trasferta: ecco da quanto non accadeva
22.03.2026 17:15 di Simone Locusta
La Lazio batte il Bologna al Dall'Ara, uno 0-2 nel segno di Kenneth Taylor che grazie alla sua doppietta permette ai biancocelesti di scavalcare i rossoblù in classifica, di centrare la terza vittoria consecutiva e di tornare a vincere lontano dall'Olimpico dopo tantissimo tempo.
Gli uomini di Sarri, infatti, non ottenevano tre punti in trasferta dall'11 gennaio 2026, dallo 0-1 ottenuto sul campo dell'Hellas Verona. Da quella gara sono arrivati tre pareggi (contro Lecce, Juventus e Cagliari) e una sconfitta (contro il Torino).
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.