Lazio, Ianni a Dazn: "Bravi a sfruttare gli episodi. I cambi hanno inciso"

Ospite ai microfoni di Dazn, il vice allenatore biancoceleste Marco Ianni ha commentato la gara andata in scena tra Lazio e Bologna. Queste le sue parole:

“Come detto nel pre partita, ci tenevamo a dare continuità alle due vittorie con Sassuolo e Milan. Continuità di prestazione sfociata oggi in un risultato. Prestazione importante, contro una squadra forte, che davanti ha tante scelte. Siamo stati bravi nell’approccio, che secondo me è stato di personalità, in un ambiente carico dopo la vittoria con la Roma. L’episodio del rigore ci ha dato quel qualcosa in più e abbiamo sfruttato gli ultimi 20 minuti per vincere. Nel complesso è stata una bella gara per entrambe le squadre, abbiamo vinto perché siamo stati più bravi a sfruttare gli episodi.

“I cambi hanno inciso molto nella gara. Non stava facendo male chi è uscito, ma ci hanno dato energia mentre stavamo soffrendo, permettendoci di andare più negli spazi. Pedrito non stava benissimo prima della gara, sapevamo potesse avere una durata limitata, ma ha fatto un buon primo tempo. Noslin è entrato con caratteristiche diverse, perché ha più fisicità. Il Bologna ci ha concesso poi spazi in più e siamo stati bravi a sfruttarli”.

“Taylor è un gran giocatore, che viene da un contesto diverso. Arrivare a gennaio in Serie A non è facile per nessuno, per lingua e tipo di calcio diverso. Sono quei giocatori che sanno stare in campo, fanno spesso la cosa giusta, anche quando non son inseriti subito negli schemi. È un ragazzo che si applica studia italiano e già dopo 15 giorni capiva tutto quello che diciamo. Vogliamo che i ragazzi si applichino per imparare l’italiano per velocizzare il processo di apprendimento. Ora è in crescita, sta mostrando ancora di più le sue qualità, anche in zona gol”.

“Infortunio Gila? Viene da un periodo di sofferenza a questo ginocchio, a cui ha un’infiammazione. Lo avevamo messo in conto. Sono diverse gare che stringe i denti, allenandosi poco. Il ragazzo voleva esserci e dare una mano alla squadra. Penso sia un riacutizzarsi dell’infiammazione. Spero torni dopo la osta. Parlando con lo staff la situazione penso sia questa, spero nulla di più grave”.