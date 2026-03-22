Cucchi soddisfatto: "Ottima Lazio! Organizzazione perfetta, Sarri fa calcio"
22.03.2026 20:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Soddisfatto Cucchi della vittoria della Lazio conquistata sul campo del Bologna. Il giornalista, via social, ha commentato la prestazione dei biancocelesti: "Da Motta che para il rigore, alla doppietta di Taylor passando per Patric che si prende il centrocampo. La Lazio vince a Bologna e Sarri fa calcio. Organizzazione di gioco perfetta. Ottima Lazio".
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