Calafiori: "Mourinho mi ha messo fuori rosa alla Roma con un sms"
21.03.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai taccuini dei Sportweek, il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori è tornato sulla sua esperienza alla Roma con Mourinho, quando è finito fuori rosa prima di continuare la sua esperienza altrove. Di seguito le sue parole.
“Dopo il Genoa avevo l’autostima sotto i piedi. Sono tornato alla Roma e ho appreso da un Sms che ero fuori rosa. Mi chiedevo se il mio destino fosse nelle Serie minori, però ero fiducioso: non ho mai sognato di essere un calciatore normale, volevo lavorare per arrivare dove sono ora”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.