Alessandra Mussolini: "Ho accettato il GF, i miei figli non mi parlano più"
21.03.2026 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Alessandra Mussolini è una delle nuove concorrenti del GF Vip condotto da Ilary Blasi e sta già facendo parlare di se. Poco prima di entrare nella casa, al settimanale Oggi, la Mussolini si è raccontata spiegando le motivazioni della sua scelta: “Tutti mi hanno detto di non fare il GF e io ogni volta che le persone mi dicono non farlo, non farlo... <<< ALESSANDRA MUSSOLINI >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide