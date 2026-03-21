Lazio | Basic no, Romagnoli sì: il punto sugli infortunati verso il Bologna
RASSEGNA STAMPA - Ultima rifinitura questa mattina per mettere a punto le scelte in vista della trasferta di Bologna. Sarri dovrà fare i conti con diverse assenze: fuori Zaccagni (lesione alla coscia destra), Cataldi (distrazione al polpaccio) e Basic (problema agli adduttori), oltre a Rovella e Provedel, che hanno già terminato la stagione.
Specialmente il croato è stato più volte vicino al rientro senza mai riuscire a tornare in campo, motivo per cui approfitterà della sosta per guarire bene dalla lesione. Buone notizie invece per Romagnoli, rientrato in gruppo da tre giorni: resta da capire se verrà subito schierato dal primo minuto, ma al momento è favorito per affiancare Gila al centro della difesa. Provstgaard resta in allerta, ma sembra destinato inizialmente alla panchina.
A centrocampo Patric dovrebbe agire in cabina di regia, con Dele-Bashiru e Taylor ai suoi lati. In attacco Pedro è in vantaggio su Noslin per una maglia sulla sinistra, con Maldini pronto a muoversi da falso nove e Isaksen confermato sulla destra.
Sulle corsie difensive spazio a Marusic e Tavares, con il portoghese ormai stabilmente tornato titolare. Tra i pali ancora fiducia a Motta, atteso dalla terza presenza consecutiva da numero uno.