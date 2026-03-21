Italia, altri problemi per Gattuso: un difensore in dubbio
21.03.2026 14:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sembrano arrivare ancora cattive notizie per l’Italia di Gattuso in vista dei playoff contro l’Irlanda del Nord.
Dopo l’infortunio di Scamacca anche il difensore del’Inter Alessandro Bastoni è a rischio. Come riportato da Sky Sport Bastoni non partirà con la squadra per Firenze a causa del solito problema alla tibia.
Il difensore non sarà tra i convocati di Chivu e potrebbe dare forfait anche in azzurro.
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Jessica Reatini
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