Italia, altri problemi per Gattuso: un difensore in dubbio

21.03.2026 14:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Italia, altri problemi per Gattuso: un difensore in dubbio

Sembrano arrivare ancora cattive notizie per l’Italia di Gattuso in vista dei playoff contro l’Irlanda del Nord.

Dopo l’infortunio di Scamacca anche il difensore del’Inter Alessandro Bastoni è a rischio. Come riportato da Sky Sport Bastoni non partirà con la squadra per Firenze a causa del solito problema alla tibia.

Il difensore non sarà tra i convocati di Chivu e potrebbe dare forfait anche in azzurro.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide