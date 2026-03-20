Serie A, anticipi e posticipi dalla 32ª alla 34ª giornata: quando gioca la Lazio

20.03.2026 16:39 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Serie A, anticipi e posticipi dalla 32ª alla 34ª giornata: quando gioca la Lazio
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Il sito della Lega ha pubblicato gli anticipi e i posticipi dalla 32ª alla 34ª giornata del campioanto di Serie A. La Lazio scenderà in campo per due volte nel monday night: contro la Fiorentina al Franchi e contro l'Udinese all'Olimpico, mentre, il big match del Maradona contro il Napoli è in programma nell'anticipo di sabato. 

32ª giornata: Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile alle 20.45.

33ª giornata: Napoli-Lazio sabato 18 aprile alle 18.00.

34ª giornata: Lazio-Udinese lunedì 27 aprile alle 20.45.

Di seguito la programmazione completa:

32ª GIORNATA

Roma-Pisa venerdì 10 aprile ore 20:45

Cagliari-Cremonese sabato 11 aprile ore 15:00

Torino-Verona sabato 11 aprile ore 15:00

Milan-Udinese sabato 11 aprile ore 18:00

Atalanta-Juventus sabato 11 aprile ore 20:45

Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile ore 12:30

Parma-Napoli domenica 12 aprile ore 15:00

Bologna-Lecce domenica 12 aprile ore 18:00

Como-Inter domenica 12 aprile ore 20:45

Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile ore 20:45

33ª GIORNATA

Sassuolo-Como venerdì 17 aprile ore 18:30

Inter-Cagliari venerdì 17 aprile ore 20:45

Udinese-Parma sabato 18 aprile ore 15:00

Napoli-Lazio sabato 18 aprile ore 18:00

Roma-Atalanta sabato 18 aprile ore 20:45

Cremonese-Torino domenica 19 aprile ore 12:30

Verona-Milan domenica 19 aprile ore 15:00

Pisa-Genoa domenica 19 aprile ore 18:00

Juventus-Bologna domenica 19 aprile ore 20:45

Lecce-Fiorentina lunedì 20 aprile ore 20:45

34ª GIORNATA

Napoli-Cremonese venerdì 24 aprile ore 20:45

Parma-Pisa sabato 25 aprile ore 15:00

Bologna-Roma sabato 25 aprile ore 18:00

Verona-Lecce sabato 25 aprile ore 20:45

Fiorentina-Sassuolo domenica 26 aprile ore 12:30

Genoa-Como domenica 26 aprile ore 15:00

Torino-Inter domenica 26 aprile ore 18:00

Milan-Juventus domenica 26 aprile ore 20:45

Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile ore 18:30

Lazio-Udinese lunedì 27 aprile ore 20:45

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