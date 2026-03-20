Serie A, anticipi e posticipi dalla 32ª alla 34ª giornata: quando gioca la Lazio
Il sito della Lega ha pubblicato gli anticipi e i posticipi dalla 32ª alla 34ª giornata del campioanto di Serie A. La Lazio scenderà in campo per due volte nel monday night: contro la Fiorentina al Franchi e contro l'Udinese all'Olimpico, mentre, il big match del Maradona contro il Napoli è in programma nell'anticipo di sabato.
32ª giornata: Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile alle 20.45.
33ª giornata: Napoli-Lazio sabato 18 aprile alle 18.00.
34ª giornata: Lazio-Udinese lunedì 27 aprile alle 20.45.
Di seguito la programmazione completa:
32ª GIORNATA
Roma-Pisa venerdì 10 aprile ore 20:45
Cagliari-Cremonese sabato 11 aprile ore 15:00
Torino-Verona sabato 11 aprile ore 15:00
Milan-Udinese sabato 11 aprile ore 18:00
Atalanta-Juventus sabato 11 aprile ore 20:45
Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile ore 12:30
Parma-Napoli domenica 12 aprile ore 15:00
Bologna-Lecce domenica 12 aprile ore 18:00
Como-Inter domenica 12 aprile ore 20:45
Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile ore 20:45
33ª GIORNATA
Sassuolo-Como venerdì 17 aprile ore 18:30
Inter-Cagliari venerdì 17 aprile ore 20:45
Udinese-Parma sabato 18 aprile ore 15:00
Napoli-Lazio sabato 18 aprile ore 18:00
Roma-Atalanta sabato 18 aprile ore 20:45
Cremonese-Torino domenica 19 aprile ore 12:30
Verona-Milan domenica 19 aprile ore 15:00
Pisa-Genoa domenica 19 aprile ore 18:00
Juventus-Bologna domenica 19 aprile ore 20:45
Lecce-Fiorentina lunedì 20 aprile ore 20:45
34ª GIORNATA
Napoli-Cremonese venerdì 24 aprile ore 20:45
Parma-Pisa sabato 25 aprile ore 15:00
Bologna-Roma sabato 25 aprile ore 18:00
Verona-Lecce sabato 25 aprile ore 20:45
Fiorentina-Sassuolo domenica 26 aprile ore 12:30
Genoa-Como domenica 26 aprile ore 15:00
Torino-Inter domenica 26 aprile ore 18:00
Milan-Juventus domenica 26 aprile ore 20:45
Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile ore 18:30
Lazio-Udinese lunedì 27 aprile ore 20:45
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