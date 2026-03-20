Lazio | Olanda, i convocati di Koeman: la scelta su Taylor
20.03.2026 12:05 di Christian Gugliotta
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A pochi giorni dall'inizio dell'ultima sosta nazionali prima del Mondiale, il ct dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato la lista dei convocati per le prossime amichevoli contro Norvegia ed Ecuador, previste il 27 e il 31 marzo. Nonostante l'ottimo impatto avuto sulla Lazio, resta fuori Kenneth Taylor, la cui ultima chiamata con la selezione Oranje risale a un anno fa. Di seguito l'elenco completo.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.