Fabiani: “Sarri chiede pazienza? Io ce l’ho ma mettiamocela tutti”
20.03.2026 13:00 di Mauro Rossi
Tanti i temi toccati da Angelo Fabiani nel corso di una lunga intervista a Dazn. Tra questi anche il futuro di una Lazio da ricostruire, come sottolineato anche da Sarri in diverse interviste. Questo il pensiero del ds biancoceleste: “Quando Sarri dice di avere pazienza, io ce l’ho la pazienza, ma mettiamocela un po’ tutti. Probabilmente vuole anche dire: ‘Diamo la possibilità a questi ragazzi di ambientarsi, di costruire un gruppo organico, uno spogliatoio importante per toglierci qualche soddisfazione’. Purtroppo l’erba voglio non la troviamo da nessuna parte, bisogna credere nel lavoro che si fa. Io ci credo tantissimo e mi auguro che insieme a me ci possano credere tutti quelli che hanno a cuore le sorti della Lazio”.