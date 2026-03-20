Lazio, Taylor sogna la nazionale: con Sarri può ritrovarla dopo un anno
RASSEGNA STAMPA - Un messaggio dal sapore di profezia. Se lo augura Kenneth Taylor, che subito dopo il trasferimento alla Lazio aveva ricevuto parole di benauguranti da parte del CT della nazionale Ronald Koeman: “Ottimo trasferimento, ti teniamo d’occhio”. Come sottolineato dallo stesso centrocampista in una recente intervista, parole che hanno assunto maggiore significato dopo aver mosso i primi passi in Serie A. E, ora, l’ex Ajax spera che proprio questa nuova esperienza possa riportarlo tra ai convocati dell’Olanda, come riporta oggi il Corriere dello Sport.
Concorrenza non manca, ma anche grazie al lavoro svolto in questi primi mesi in Italia con Sarri ora il centrocampista può davvero ritrovare a distanza di un anno la chiamata con l’Olanda. L’ultima presenza di Taylor con gli Orange risale al 23 marzo 2025, da subentrato ai supplementari dei quarti di ritorno di Nations League contro la Spagna. Lui rispose presente, segnando anche dagli undici metri in una sfida poi persa però per l’errore dal dischetto del giallorosso Malen.
Da allora, complice anche un periodo complicato per tutto l’Ajax, zero chiamate: il bottino di Taylor è rimasto fermo a quota cinque, dal debutto contro la Polonia del 22 settembre 2022 e passando anche per il Mondiale in Qatar, dove il centrocampista oggi alla Lazio collezionò una sola presenza proprio contro i padroni di casa prima dell’eliminazione contro l’Argentina ai quarti. Ora, aspettando le nuove convocazioni di Koeman, il conto potrebbe riaprirsi.