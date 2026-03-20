Lazio | Portogallo, i convocati di Martinez: la decisione su Nuno Tavares

20.03.2026 14:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio | Portogallo, i convocati di Martinez: la decisione su Nuno Tavares
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Il ct del Portogallo Roberto Martinez ha diramato la sua lista dei giocatori convocati per i prossimi impegni per la sosta per le Nazionali di marzo. Nell'elenco è assente il terzino della Lazio Nuno Tavares, che non rientra nelle scelte dell'allenatore in vista del Mondiale 2026 che si giocherà in estate. Di seguito tutti i nomi. 

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.