Lazio, rientro rinviato per Basic: rinuncia alla Nazionale e torna dopo la sosta
RASSEGNA STAMPA - Niente da fare per Toma Basic. Sente ancora dolore il centrocampista, nonostante i ripetuti esami a cui si è sottoposto in questi giorni non abbiano evidenziato particolari problematiche. Come riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, infatti, il fastidio all’adduttore (con interessamento di un tendine) è ancora presente e costringerà il giocatore a rimanere ancora ai box, senza poter tornare a disposizione di Sarri e della Lazio.
Un’assenza pesante per la squadra biancoceleste che, privata anche di Cataldi e Rovella per infortunio, sarà costretta a presentarsi a Bologna ancora con Patric in mediana. Basic salterà così l’ultima gara della Lazio prima della sosta, ma non solo. Il centrocampista, infatti, sarà costretto a questo punto anche a non rispondere presente alla nazionale croata, che lo aveva inserito nella lista dei preconvocati a distanza di quasi sei anni dall’ultima volta, risalente ai trenta minuti giocati l’11 novembre 2020 nel 3-3 con la Turchia.