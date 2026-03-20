Lazio, che carattere! Un gol su tre arriva nei minuti finali
RASSEGNA STAMPA - Una stagione complicata quella che sta vivendo la Lazio, la più difficile anche di Sarri che, nonostante tutto, riesce comunque a motivare la squadra. Il gruppo risponde con spirito battagliero per non soccombere e dà soddisfazione, per quanto possibile, al tecnico. I numeri, come si legge sul Messaggero, lo confermano.
12 dei 33 gol stagionali della Lazio sono arrivati dal 79° minuto in poi e hanno portato in dote 11 punti. Preziosi. Senza, i biancocelesti sarebbero al 15° posto e in lotta per la salvezza. 16 invece, sono quelli ottenuti dalle altrettante reti siglate nel recupero che rendono la squadra di Sarri seconda solo alle 7 di Liverpool, Brentford, Celta Vigo e Colonia. 8 quelle di Arsenal e Lilla.
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