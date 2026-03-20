Lazio, Motta convocato con l'Italia U21: tutti i nomi del ct Baldini
20.03.2026 14:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nuova convocazione con l'Italia U21 per Edoardo Motta. Il portiere della Lazio torna a vestire la maglia azzura per le prossime gare di marzo contro Macedonia del Nord e Svezia, valide entrambe per la qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Il classe 2005 ha già fatto il suo esordio a settembre. Di seguito tutti i nomi scelti dal ct Baldini.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.