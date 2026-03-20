Lazio, riscatto Tavares: adesso la sua partenza non è più così scontata
RASSEGNA STAMPA - Ha lavorato su se stesso, ha riconquistato la fiducia dell’allenatore e, ad oggi, Nuno Tavares potrebbe essere uno dei giocatori da cui ripartire anche nella prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero il portoghese potrebbe far parte della base di 7-8 elementi dalla quale ripartire per iniziare a costruire dopo questo “anno zero”.
Tavares ha il contratto in scadenza nel 2029 e questo significa che chiunque sia interessato al portoghese sa bene che i 10-12 milioni di gennaio a giugno potrebbero non bastare. Non solo per le prestazioni, decisamente in crescendo in questo finale di stagione, ma anche perché in una possibile cessione l’Arsenal avrebbe una grossa percentuale sulla rivendita (40%).
Dalla sua Nuno ha la responsabilità, in questi ultimi due mesi, di trovare continuità e convincere Sarri a fidarsi definitivamente di lui, di tutto il resto si parlerà a giugno.
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