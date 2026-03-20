Lazio, Mattei: "Progetto giovani? Quello di Fabiani è un progetto risparmio"

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Stefano Mattei ha commentato l'operato del direttore sportivo Fabiani alla Lazio, soffermandosi anche sull'eliminazione della Roma dall'Europa League per mano del Bologna. Di seguito le sue parole.

“Tra andata e ritorno, credo che il Bologna abbia meritato il passaggio del turno perché ha fatto meglio in entrambe le occasioni. Ieri Italiano ha iniziato la gara con tre attaccanti e l’ha chiusa con altri tre. La Roma è un mese che non vince ed incassa, quindi sta venendo meno anche la solidità difensiva. Le assenza i giallorossi le avevano ma stando agli investimenti del mercato di gennaio, non credo che Gasperini si possa lamentare; la società ha speso 50 milioni. Poi magari la sfortuna per loro è che a marzo, il mese decisivo, ha fuori quattro attaccanti".

"Fabiani parla della valorizzazione dei giovani ma la Lazio è l’ultima per minuti giocati da under 23. Poi ha bloccato Pedraza che ha 30 anni, quindi non è un progetto-giovani è un progetto-risparmio”.