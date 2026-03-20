WOMEN | Lazio, Simonetti: "Questo derby vale di più. Cosa servirà per battere la Roma"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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In vista del derby contro la Roma, Flaminia Simonetti ha rilasciato un'intervista nel consueto Match Program, pubblicato dal club su sslazio.it. Ecco le parole della calciatrice biancoceleste:

Siete reduci da un'ottima prestazione contro il Napoli Women coronata da tre punti molto pesanti. Quanto vale questo successo soprattutto a livello di autostima?

"Sicuramente la vittoria contro il Napoli Women ci ha dato molto sotto il profilo del morale, ci ha fornito una spinta importante verso il derby che sappiamo sarà un match fondamentale. Siamo molto felici perché ottenere il successo sul campo del Napoli Women è molto complicato contro una squadra molto determinata. Abbiamo conquistato tre punti che valgono oro

Adesso arriva il derby, un altro big match. Come avete preparato la sfida?

"Stiamo preparando la partita con grande attenzione curando i dettagli che faranno la differenza. Il derby è una gara che si prepara da sola e non ha bisogno di ulteriore carica a livello mentale".

La stracittadina è da sempre un match che esula dai classici punti in palio. Pensi che questo valga anche per questa gara o la classifica avrà un peso determinante?

"I derby per antonomasia è sempre una partita fondamentale, ma questa volta credo che valga molto anche per un discorso di classifica considerando che siamo a un punto dal terzo posto occupato dalla Juventus che vogliamo provare ad agganciare e superare".

Sarà il quinto derby stagionale. Cosa vi hanno insegnato gli incontri precedenti?

"Quando si gioca contro le grandi squadre non sempre si riesce a portare a casa il risultato. Abbiamo imparato limportanza della cura dei particolari perché sono quelli che possono risultare decisivi.

Sicuramente sarà una partita complicata da giocare al massimo. Cosa dovrà fare la Lazio per mettere paura alla Roma?

"Dovrà essere molto aggressiva e compatta. Siamo consapevoli delle nostre qualità perché se riusciamo a preparare bene la partita e ad essere concentrate possiamo mettere in mostra un bel gioco".

In quest'ottica, quanto sarà importante la spinta del Fersini?

"Sicuramente poter giocare una sfida cosi importante davanti ai propri tifosi, in un momento così delicato della stagione, è un vantaggio.

Dopo un piccolo momento di difficoltà stai ritrovando la forma migliore. Cosa chiedi a te stessa per il finale di stagione con molte partite in calendario?

"Voglio ritrovare la continuità che ho un po perso nellultimo periodo anche a causa di un infortunio. La costanza è quellelemento che permette di allenarsi e giocare bene come naturale conseguenza. Sono felice perché sto tornando ai miei livelli e mi sento bene, voglio aiutare le mie compagne in questo finale di stagione".