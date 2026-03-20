Lazio, Fabiani sugli infortuni: "Non la si vive bene. Sarri e i giocatori..."
La Lazio è in emergenza da inizio stagione, gli infortuni non hanno mai concesso una tregua a Sarri. Ultimo, in ordine cronologico, quello di Zaccagni. Sull'argomento si è espresso il direttore sportivo nel corso dell'intervista concessa a Dazn. Le parole di Fabiani: "Molti sono infortuni traumatici, molti sono dovuti ad affaticamenti. Purtroppo non capita solo alla Lazio, bisognerebbe porsi un po’ il problema e il tema di queste partite divise tra venerdì, sabato e domenica, poi ci sono le altre competizioni, lo stress del giocatore, come vive un giocatore la partita, ovvero sotto stress. Quindi stress più stress può portare a determinati infortuni. Come la vive? Non la si vive ovviamente bene, però l’allenatore e i ragazzi, anche i non titolari, quando sono stati chiamati all’opera hanno fatto un qualcosa di straordinario".
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