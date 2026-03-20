Serie A, al via la 30ª giornata: due gare in programma
20.03.2026 12:45 di Christian Gugliotta
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Neanche il tempo di digerire la scorpacciata di ottavi di finale di Champions, Europa e Conference League, che la Serie A è già pronta a ripartire.. La 30ª giornata, infatti, prenderà il via già oggi, venerdì 20 marzo, con i primi due match in programma.
Si parte alle 18:30 con Cagliari - Napoli, squadre alla ricerca di punti per blindare rispettivamente salvezza e terzo posto. Alle 20:45, poi, il Genoa andrà a caccia del suo terzo successo consecutivo contro l'Udinese, attualmente a più tre proprio sui rossoblù.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.