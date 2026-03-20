Maldini: “Ho voluto subito la Lazio. Sarri? Ecco cosa mi chiede”

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Primi mesi alla Lazio in archivio e ambientamento completato per Daniel Maldini. L’attaccante biancoceleste racconta il suo arrivo nella Capitale ai microfoni di Dazn, passando anche per il rapporto con Sarri e non solo. Queste le sue parole nell'intervista realizzata prima della gara contro il Milan: “Il mio percorso di integrazione con la squadra sta andando molto bene. Fin da subito mi sono trovato bene con i compagni e con l’ambiente. Speriamo di andare avanti così e portare a casa i risultati, che è la cosa più importante”.

Sulle richieste di Sarri: “Con Sarri ho subito parlato del ruolo, mi sto trovando bene anche se devo capire bene quelle che sono le sue richieste per attuarle in campo e aiutare il più possibile i miei compagni. Il ruolo è diverso rispetto a quello che facevo di solito, mi chiede di scaricare e poi attaccare forte la porta e l’area. Per il resto mi lascia abbastanza libero, quindi sono queste le indicazioni che mi dà il mister”.

Questione di fiducia: “La fiducia è la cosa più importante per un giocatore: quando si sente in fiducia e all’interno di un progetto riesce a esprimere il suo potenziale come vorrebbe. Sono molto contento”.

Il rapporto con Rovella: “L’ho sentito dieci minuti fa (intervista registrata negli scorsi giorni, ndr), mi ha detto che è uscito stamattina ed è tornato a casa. Sta un po’ meglio anche se dovrà tenere il tutore per 30 giorni. Lo aspettiamo, speriamo faccia presto”.

I tifosi e la Lazio: “Giocare senza tifosi è molto difficile, ci mancano. Aspettiamo che tornino allo stadio per cercare di gioire insieme. L’interessamento iniziale è sempre stato molto forte, poi ci sono state delle complicazioni ma ho sempre avuto l’idea di venire qua appena sono stato contattato”.