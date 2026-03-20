Lazio, Ratkov convocato con la Serbia: le scelte del ct Paunovic
Sono uscite le convocazioni della Serbia da parte del ct Veljko Paunović, in vista delle prossime due amichevoli contro Spagna e Arabia Saudita che si giocheranno nella sosta per le Nazionali di marzo. Tra gli attaccanti, in lista c'è anche Petar Ratkov, centravanti della Lazio arrivato a gennaio dal Salisburgo. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al-Ittihad), Đorđe Petrović (Bournemouth);
Difensori: Kosta Nedeljković (Lipsia), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Stella Rossa), Nikola Milenković (Nottingham Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Stella Rossa), Aleksa Terzić (Salisburgo);
Centrocampisti: Aleksandar Stanković (Club Brugge), Nemanja Gudelj (Siviglia), Nemanja Maksimović (Shabab Al Ahli), Saša Lukić (Fulham), Vanja Dragojević (Partizan), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Petar Stanić (Ludogorets), Filip Kostić (Juventus), Veljko Birmančević (Getafe), Mijat Gaćinović (AEK), Vasilije Kostov (Stella Rossa), Njegoš Petrović (Vojvodina);
Attaccanti: Aleksandar Mitrović (Al-Rayyan), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Kansas City), Petar Ratkov (Lazio).