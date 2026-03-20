"Non abbiamo messo nessuno alla porta": le parole di Fabiani sul mercato
Tanti gli argomenti toccati dal direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani a Dazn e, tra questi, c'è anche quello del mercato di gennaio.
Sul tema ecco le sue parole: "Io penso che la Lazio sia stata la società che più ha movimentato sia in uscita che in entrata. In uscita vorrei spendere due parole: noi non abbiamo messo alla porta nessuno, non abbiamo messo sul mercato nessuno".
"Ma quando ti trovi di fronte a delle reiterate richieste, da parte del calciatore, da parte dei procuratori che vogliono andare via perché ci sono altre squadre che gli allungano i contratti, gli danno il triplo dei guadagni che hanno, che comunque non se la sentono… con molta tranquillità e onestà bisogna accontentarli perché ritengo che all’interno di un gruppo e di uno spogliatoio ci debbano essere dei calciatori motivati".
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