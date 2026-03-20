Lazio, Cardone: "Il Bologna sta bene, sarà dura. Basic? Situazione strana"

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Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha commentato l'eliminazione dall'Europa League inferta alla Roma dal Bologna, prossimo avversario della Lazio in campionato, spendendo poi qualche parola su Basic e Tavares. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Bologna è partito bene. Anche nei cambi aveva a disposizione calciatori con maggiore qualità. Italiano è un giochista clamoroso. Unisce poi le due anime che un allenatore moderno deve avere, perché è anche un motivatore. Il Bologna ora è una realtà con Saputo. Ieri Italiano ha preparato bene la partita, anche i cambi alla fine gli hanno dato ragione.

"Basic? Situazione strana. Non andrà neanche in nazionale. Per i discorsi di mercato dobbiamo attendere, la partenza di Tavares non è più così scontata".

"Guardando la classifica, per arrivare tra le prime otto, sarebbe importante provare a vincere domenica. Sarà dura perché il Bologna sta veramente bene, detto che comunque la Lazio arriva all’impegno dopo la vittoria sul Milan”.