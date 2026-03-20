Roma, Pellegrini: "Non ci sono parole. Perdere una partita così..."
20.03.2026 13:15 di Christian Gugliotta
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A seguito della sconfitta patita dalla Roma contro il Bologna agli ottavi di finale di Europa League, Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni ufficiali del club giallorosso, ai quali ha rivelato tutta la sua amarezza per l'eliinazione:
"Una partita così siamo andati in svantaggio, abbiamo recuperato, siamo andati di nuovo sotto con due gol, ma abbiamo ripreso con una forza incredibile, poi perderla così è proprio...non ho scuse, non ho parole. È una cosa che sembrava molto sotto controllo, tra l’altro, anche nei supplementari, proprio nell’episodio finale".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.